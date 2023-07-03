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Создатели Genshin Impact показали трейлер с новыми персонажами из Фонтейна

Китайская студия HoYoverse выпустила новый трейлер, посвящённый героям нового региона Фонтейна в Genshin Impact — его планируется добавить в игру вместе с патчем 4.0 в середине августа.

В ролике показали уже знакомых по прошлым видео дуэт фокусников Линн и Линетт, журналистку Шарлотту, предвестницу Фатуи Арлекино из Снежной, а также ряд совершенно новых персонажей.

Вероятно, многие из них станут играбельными в ближайшие месяцы — в версии 4.0 или чуть позже.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Фонтейн станет пятым крупным регионом в Genshin Impact. Официальный релиз предварительно намечен на 16 августа — помимо новой игровой области, ожидаются новые персонажи и уникальные механики, в том числе подводный геймплей.