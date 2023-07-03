Создатели Genshin Impact показали трейлер с новыми персонажами из Фонтейна

Китайская студия HoYoverse выпустила новый трейлер, посвящённый героям нового региона Фонтейна в Genshin Impact — его планируется добавить в игру вместе с патчем 4.0 в середине августа.
В ролике показали уже знакомых по прошлым видео дуэт фокусников Линн и Линетт, журналистку Шарлотту, предвестницу Фатуи Арлекино из Снежной, а также ряд совершенно новых персонажей.
Вероятно, многие из них станут играбельными в ближайшие месяцы — в версии 4.0 или чуть позже.
Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Фонтейн станет пятым крупным регионом в Genshin Impact. Официальный релиз предварительно намечен на 16 августа — помимо новой игровой области, ожидаются новые персонажи и уникальные механики, в том числе подводный геймплей.
- 3 июля 2023
-
13:57
-
13:31
-
13:21
-
13:17
-
13:05
-
12:36
-
12:23
-
12:21
-
12:12
-
11:51
-
11:32
-
11:18
-
11:04
-
10:43
-
10:11
-
09:41
-
09:10
-
08:31
-
07:55
-
07:17
-
06:34
- 2 июля 2023
-
22:41
-
18:52
-
18:22
-
17:36
-
17:01
-
16:26
-
15:37
-
15:00
-
14:37
-
14:06
-
13:30
-
12:49
-
12:28
- 1 июля 2023
-
21:37