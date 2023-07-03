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Представлены три новых персонажа Genshin Impact — Лини, Линетт и Фремине

Представлены три новых персонажа Genshin Impact — Лини, Линетт и Фремине
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Разработчики Genshin Impact официально анонсировали трёх играбельных персонажей. Скорее всего, они появятся уже в версии 4.0, релиз которой намечен на середину августа.

Лини — знаменитый иллюзионист из Кур-де-ля-Фонтейна, добрый и надёжный за пределами сцены. Персонаж будет владеть стихией пиро.

Фото: HoYoverse

Во время представлений Лини будет помогать его сестра Линетт. Ассистентке малоинтересны овации и цветы, она скромна и безразлична к происходящему вокруг. Стихия — анемо (сила воздуха).

Фото: HoYoverse

Третьим новым персонажем стал водолаз Фремине, младший брат Лини и Линетт. Он не любит быть в центре внимания, желая укрыться в любимом море. Герой будет крио-мечником.

Фото: HoYoverse

Вероятнее всего, персонажи станут играбельными сразу после добавления в игру их родного региона Фонтейна — это состоится в середине августа. Ранее разработчики показали всех новых героев Фонтейна.

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