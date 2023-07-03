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Вышел трейлер фильма «Круче некуда» с русской озвучкой — в России с 13 июля

Вышел дублированный трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой
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Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Круче некуда». Комедийный боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой официально выйдет в России уже 13 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания ВОЛЬГА. Права на видео принадлежат «Вольге»

«Круче некуда» рассказывает о двух бывших спецназовцах, которые должны доставить группу гражданских по багдадскому Шоссе смерти в безопасную Зелёную зону. Оба не могут друг друга терпеть, однако их объединяет общая цель — им нужно предотвратить крупнейшее нефтяное ограбление.

Режиссёром ленты выступил Скотт Во, снявший фильмы «Need for Speed: Жажда скорости» и «Неудержимые 4». Вместе с Джеки и Джоном в ленте сыграли Пилу Асбек, Макс Хуан, Амадеус Серафини и Ван Чжэньвэй.

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