Вышел дублированный трейлер фильма «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой
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Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Круче некуда». Комедийный боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой официально выйдет в России уже 13 июля.
Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания ВОЛЬГА. Права на видео принадлежат «Вольге»
«Круче некуда» рассказывает о двух бывших спецназовцах, которые должны доставить группу гражданских по багдадскому Шоссе смерти в безопасную Зелёную зону. Оба не могут друг друга терпеть, однако их объединяет общая цель — им нужно предотвратить крупнейшее нефтяное ограбление.
Режиссёром ленты выступил Скотт Во, снявший фильмы «Need for Speed: Жажда скорости» и «Неудержимые 4». Вместе с Джеки и Джоном в ленте сыграли Пилу Асбек, Макс Хуан, Амадеус Серафини и Ван Чжэньвэй.
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