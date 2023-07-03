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Фильм «Барби» запретили к показу во Вьетнаме

Фильм «Барби» запретили к показу во Вьетнаме
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Во Вьетнаме внезапно запретили показ фильма «Барби». Местному прокатчику не понравилась одна из сцен фильма, где изображена девятипунктирная линия. Это символ территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море.

Как отмечают в правительстве Вьетнама, демонстрация этой линии нарушает территориальный суверенитет страны. Именно поэтому лента не получила прокатное удостоверение и официально не выйдет в регионе.

Мы не даём лицензию на прокат американского фильма «Барби» во Вьетнаме, поскольку он содержит оскорбительное изображение девятипунктирной линии.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. Помимо Вьетнама, лента также не выйдет в кинотеатрах России, однако картина наверняка доберётся до российских зрителей неофициально.

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Главные фильмы и сериалы июля: «Барби», «Оппенгеймер» и «Миссия невыполнима 7»
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