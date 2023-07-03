Харрисон Форд в восторге от концовки фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

30 июня состоялась мировая премьера фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» — пятой картины в серии приключений культового американского археолога. Лента должна завершить всю франшизу для актёра Харрисона Форда, который вернулся к знаменитой роли в последний раз.
На это намекает и концовка фильма, где Индиана оказывается в прошлом. Если точнее, то во времена осады Сиракуз — в 214—212 годах до нашей эры. Недолго думая, герой решает остаться в этой эпохе и прожить остаток жизни в прошлом, больше не думая о заботах XXI века.
Как рассказал постановщик картины Джеймс Мэнголд, он изначально не планировал убивать знаменитого персонажа, поэтому сценаристы придумали более изящный ход, который оценил даже Харрисон Форд.
Я думаю, это хороший выбор — оставить его в том состоянии, в котором мы видим его в конце фильма. Большинство его проблем решены, с ними уже разобрались. Он вернулся к той форме, в которой мы хотели бы его видеть. И эта замечательная последняя сцена… Мне она очень нравится.
По итогам первых выходных «Индиана Джонс 5» собрал всего $ 60 млн в домашнем прокате при бюджете в $ 329 млн. Несмотря на довольно скудные цифры, продюсеры Disney уже раздумывают над новыми фильмами во франшизе уже без Мэнголда и Форда.
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