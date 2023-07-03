Третий сезон сериала «Белый лотос» отложили из-за забастовки сценаристов США
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Забастовка сценаристов США продолжает негативно влиять на выход популярных сериалов. В начале июля создатели «Белого лотоса» остановили производство шоу на неопределённое время.
Об этом рассказал актёр Том Холландер. По его словам, у авторов уже есть на руках готовый сценарий, однако они всё равно не могут приступить к съёмкам, потому что в случае чего продюсеры не смогут вносить изменения в сценарий. При этом артист подтвердил, что события третьего сезона развернутся в Таиланде.
«Белый лотос» — сериал-антология, премьера которого состоялась в 2021 году. Первый сезон был посвящён жизни персонала и гостей отеля «Белый лотос» на Гавайях, продолжение же рассказывало историю другой группы отдыхающих в отеле «Белый лотос» на Сицилии в Италии.
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