Авторы популярного эмулятора PS3 начали работу над эмулятором PS4

Команда разработчиков популярного эмулятора PlayStation 3 — RPCS3 — объявила о старте работы над полноценным эмулятором PlayStation 4. Он получил название RPCSX.

Сейчас его разрабатывают только для Linux, однако в дальнейшем его наверняка портируют и на современные версии Windows. На данный момент RPCSX находится на очень ранней стадии разработки: программисты знакомятся с нюансами архитектуры PS4 и готовятся войти в активную фазу производства.

В будущем команда разработчиков планирует адаптировать эмулятор для работы в том числе и уже недоступных игр на консоли, включая P.T. и Driveclub. Каких-либо сроков авторы перед собой не ставят, отмечая лишь, что работать наверняка будет проще, учитывая схожесть архитектуры консоли и современных ПК.