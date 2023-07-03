Продажи смартфонов Apple и Samsung в России опустились до уровня 2013 года

Продажи дорогих моделей смартфонов Apple и Samsung в России в штучном выражении опустились до 25% от общего объёма рынка. В последний раз подобный результат был зафиксирован 10 лет назад — в 2013 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные группы «М.Видео-Эльдорадо».

Так, ещё в 2021 году продажи флагманских устройств этих брендов в деньгах достигали 70%. При этом, даже опустившись до 25% в штучном выражении, по доле выручки смартфоны Apple и Samsung занимают около 50% от всего рынка смартфонов в России.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что на фоне падения продаж премиальных брендов в стране растёт доля китайских брендов. Собеседники «Ведомостей» отмечают, что россияне отказываются от покупок Apple из-за отключения ряда важных функций, от Samsung — из-за отсутствия маркетинга и повышения цен в связи с параллельным импортом.