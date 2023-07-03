Apple выпустит всего 400 тыс. шлемов Vision Pro в 2024 году, хотя планировала 1 млн — FT

Издание Financial Times сообщило, что Apple действительно снизила план по выпуску Vision Pro в 2024 году. Если раньше компания планировала произвести 1 млн шлемов дополненной реальности за год, то сейчас корпорация рассчитывает по крайней мере на 400 тыс. штук.

Об этом в том числе сообщили источники китайского сборщика Luxshare. По их данным, Apple заказала всего 130–150 тыс. отдельных компонентов для Vision Pro. Отмечается, что на снижение плана по поставкам повлияло в том числе большое количество брака OLED-дисплеев — основной и самой дорогой части устройства.

Apple Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года по цене в $ 3500 (около 300 тысяч рублей). Первые тестировщики тем временем отмечают, что шлем вызывает укачивание, а работать в нём дольше нескольких часов просто невозможно.