Создатели «Атаки титанов» и «Семьи шпиона» выпустят аниме по «Отряду самоубийц»

Японская студия WIT Studio объявила о работе над аниме-сериалом по «Отряду самоубийц» из комиксов и фильмов DC. Авторы выпустили первый тизер, в котором можно увидеть Харли Квинн, Джокера и некоторых других героев. Сценаристами шоу выступят Таппей Нагацуки и Эйдзи Умэхара, известные по работе над мультсериалом «Виви: Песнь флюоритового глаза».
Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Судя по всему, Warner Bros. делает большую ставку на проект, поскольку за него отвечает одна из самых известных и опытных анимационных команд в Японии. Ранее WIT Studio работала над первыми тремя сезонами «Атаки титанов», первым сезоном «Саги о Винланде» и «Семьёй шпиона» для Netflix.
У аниме по «Отряду самоубийц» пока нет даже примерной даты релиза. Вполне возможно, его релиз состоится не раньше 2024 года.
- 3 июля 2023
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