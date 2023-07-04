Эксперт рассказал, где опасно размещать Wi-Fi-роутер

У каждого в доме наверняка есть Wi-Fi-роутер. Недавно доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин рассказал о местах, в которых опасно размещать устройство.

По его словам, у современных роутеров не очень большой уровень излучения, но постоянное воздействие с достаточно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека. Эксперт посоветовал не размещать роутер, например, в спальной комнате.

Под близким расположением предполагается размещение устройства в комнате, а также там, где вы часто проводите время сна и отдыха.

Также Костин отметил, что во время того, когда роутер не используется, его вообще лучше отключать.