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Эксперт рассказал, где опасно размещать Wi-Fi-роутер

Эксперт рассказал, где опасно размещать Wi-Fi-роутер
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У каждого в доме наверняка есть Wi-Fi-роутер. Недавно доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин рассказал о местах, в которых опасно размещать устройство.

По его словам, у современных роутеров не очень большой уровень излучения, но постоянное воздействие с достаточно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека. Эксперт посоветовал не размещать роутер, например, в спальной комнате.

Под близким расположением предполагается размещение устройства в комнате, а также там, где вы часто проводите время сна и отдыха.

Также Костин отметил, что во время того, когда роутер не используется, его вообще лучше отключать.

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