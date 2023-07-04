Стрельба и эпичный взрыв — на свежих кадрах фильма «Мятежная луна» Зака Снайдера

Издание Empire опубликовало свежие кадры научно-фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». На них можно увидеть некоторых главных героев, эпический взрыв с космическим кораблём, стрельбу и другое.
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Также Empire показало свежую обложку нового выпуска журнала, которую украсили герои из «Мятежной луны». Обложка получилась зрелищной.
Фото: Empire
Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединятся, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.
Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. После премьеры Зак Снайдер и его команда планируют развивать франшизу в различных направлениях.
- 4 июля 2023
-
08:13
-
07:40
-
07:22
-
06:51
-
00:41
- 3 июля 2023
-
21:18
-
20:53
-
19:53
-
19:23
-
18:54
-
18:28
-
17:52
-
17:22
-
16:58
-
16:27
-
15:57
-
15:32
-
15:02
-
14:25
-
13:57
-
13:31
-
13:21
-
13:17
-
13:05
-
12:36
-
12:23
-
12:21
-
12:12
-
11:51
-
11:32
-
11:18
-
11:04
-
10:43
-
10:11
-
09:41