iPhone 15 выйдет в малиновом, зелёном и голубом цветах — 9to5Mac

Издание 9to5Mac опубликовало свежие данные о цветах будущего iPhone 15. Ранее источники портала сообщали о том, что в этом году линейка смартфонов Pro получит малиновый цвет — сейчас же они сообщают о зелёном цвете.

Как отмечают инсайдеры, малиновый цвет будет «чуть светлее, чем тёмно-фиолетовый цвет iPhone 14 Pro, но всё равно довольно глубокий». Что касается зелёного цвета, то он будет близок к таковому в iPhone 11 и iPhone 12. На основе полученной информации в 9to5Mac представили, как может выглядеть будущая линейка iPhone 15.

Возможные цвета iPhone Фото: 9to5Mac

Важно учитывать, что ранее Apple также тестировала другие цвета, включая светло-голубой и розовый. Пока неясно, к какому решению пришла компания.

Полноценный анонс iPhone 15 по традиции должен состояться в начале сентября, а продажи наверняка стартуют уже в конце месяца. Вместе с релизом новой линейки смартфонов Apple наверняка выпустит и iOS 17 — следующую версию мобильной ОС.