Игры PS Plus за июль уже можно скачать

Sony добавила в базовый тариф PS Plus Essential три новые игры. Call of Duty: Black Ops Cold War, ремастер Alan Wake и Endling: Extinction is Forever уже могут скачать все подписчики сервиса.

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4, PS5)

Шутер от первого лица, вышедший в 2020 году. В игре есть полноценная сюжетная кампания и мультиплеерный режим, который стал популярным.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty RU. Права на видео принадлежат Activision

Ремастер Alan Wake (PS4, PS5)

Мистический триллер от третьего лица, главным героем которого выступает писатель Алан Уэйк. Релиз игры состоялся осенью 2021 года.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Remedy

Endling: Extinction is Forever (PS4)

Это атмосферное приключение про последнюю лисицу на Земле, которая отправляется на поиски добычи для своих детёнышей. Игра вышла в июле 2022 года.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат HandyGames