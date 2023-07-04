Создатели «Инстаграма»* скоро запустят свой аналог «Твиттера»

Компания Meta*, владеющая «Инстаграмом»*, сообщила о намерении запустить новое приложение Threads — это будет некий аналог «Твиттера», только от другой компании.
В описании говорится, что Threads — это платформы, где сообщества смогут собираться и обсуждать различные темы. Пользователям будет предоставлена возможность следить за интересующими их людьми и единомышленниками, взаимодействовать с ними, а также делиться своими идеями, мнением и творчеством. Почти так же, как это работает в «Твиттере».
В США приложение Threads будет доступно для бесплатного скачивания в App Store с 6 июля. Когда откроется доступ в других странах, неизвестно.
* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.
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