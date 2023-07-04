Сценарист Dragon Age: всего четыре романа в Starfield — это хорошая новость

После большой презентации космической ролевой игры Starfield в июне разработчики заявили, что в проекте будет всего четыре романтических линии. Это значит, что игроки смогут завести роман всего лишь с четырьмя персонажами, что тут же раскритиковали геймеры. По их мнению, это очень небольшая цифра для гигантской RPG.

Бывший сценарист серии Dragon Age Дэвид Гейдер же, напротив, считает, что это хорошая новость. По его мнению, это сигнализирует о том, что в Bethesda решили сосредоточиться на качестве романтических линий, а не на их количестве.

Я бы сказал, что это хорошая новость, которая говорит о том, что у Bethesda в приоритете было качество, а не количество — по крайней мере, в отношении сюжета. Если только их значимые романтические арки не напоминают работу какой-нибудь нейросети, потому что в таком случае… фу.

При этом Гейдер согласился, что в прошлых играх Bethesda романы были написаны так, будто ими занимался искусственный интеллект. По его мнению, люди будут проявлять и к другим механикам Starfield схожий скептицизм из-за невероятного масштаба проекта.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.