Netflix убеждает зрителей посмотреть третий сезон «Ведьмака» ради Генри Кавилла

29 июня на Netflix состоялась премьера первой половины третьего сезона «Ведьмака». В онлайн-кинотеатре вышло пять эпизодов сериала — три финальных серии выйдут 27 июля.
Тем временем Netflix рекламирует премьеру шоу самым креативным образом — с помощью проекции сообщения о том, что Генри Кавилл всё ещё играет главную роль в шоу.
Да, он всё ещё Геральт в третьем сезоне.
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Пока непонятно, планировал ли Netflix подобную рекламную кампанию ещё до премьеры третьего сезона или рейтинги продолжения серьёзно просели по сравнению с первыми двумя сезонами. Так или иначе, онлайн-кинотеатр продолжает убеждать зрителей, что шоу всё ещё достойно их внимания, даже несмотря на будущую замену Генри Кавилла.
Тем временем третий сезон не обошёлся без скандалов, низких рейтингов на агрегаторах и серьёзных отличий от первоисточника.
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