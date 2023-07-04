Авторы Honkai Star Rail представили нового персонажа — это вторая версия Дань Хэна

Студия HoYoverse анонсировала нового играбельного персонажа для своей игры Honkai: Star Rail — его зовут Пожиратель Луны.
Судя по внешности, это не совершенно новый герой, а другая версия Дань Хэна, которого сейчас можно получить бесплатно.
В отличие от оригинала, Пожиратель Луны имеет редкость пять звёзд, а также другой тип урона (мнимый вместо ветряного) и путь (Разрушение вместо Охоты).
Пока непонятно, сможет ли персонаж менять свои способности по ходу игры, или же двух юношей получится использовать отдельно — так HoYoverse уже делали в Honkai Impact 3rd, где было несколько личностей одного и того же героя, различающихся геймплейно.
Фото: Liquipedia
Возможно, разработчики расскажут об этом в ходе презентации патча 1.2 для Honkai:Star Rail, которая пройдёт 8 июля в 14:30 на Twitch. Ожидается также, что там покажут геймплей новых персонажей — Кафки и Блейда.
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