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Авторы Honkai Star Rail представили нового персонажа — Дань Хэн Пожиратель Луны

Авторы Honkai Star Rail представили нового персонажа — это вторая версия Дань Хэна
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Студия HoYoverse анонсировала нового играбельного персонажа для своей игры Honkai: Star Rail — его зовут Пожиратель Луны.

Судя по внешности, это не совершенно новый герой, а другая версия Дань Хэна, которого сейчас можно получить бесплатно.

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В отличие от оригинала, Пожиратель Луны имеет редкость пять звёзд, а также другой тип урона (мнимый вместо ветряного) и путь (Разрушение вместо Охоты).

Пока непонятно, сможет ли персонаж менять свои способности по ходу игры, или же двух юношей получится использовать отдельно — так HoYoverse уже делали в Honkai Impact 3rd, где было несколько личностей одного и того же героя, различающихся геймплейно.

Фото: Liquipedia

Возможно, разработчики расскажут об этом в ходе презентации патча 1.2 для Honkai:Star Rail, которая пройдёт 8 июля в 14:30 на Twitch. Ожидается также, что там покажут геймплей новых персонажей — Кафки и Блейда.

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