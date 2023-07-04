Режиссёр «Барби» отказалась использовать компьютерную графику для согнутых ног Марго Робби
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Постановщица фильма «Барби» Грета Гервиг присоединилась к обсуждению момента из трейлера, который вызвал споры среди фанатов.
Речь о самом начале видео, когда Марго Робби делает шаг из туфель на высоком каблуке, чтобы встать на цыпочки, как это делает оригинальная Барби.
Грета призналась, что дискуссию вели и на съёмочной площадке, но она отказалась использовать компьютерную графику, чтобы добиться эффекта идеально изогнутых пяток куклы.
Все говорили: «Вы будете полностью делать ноги в CGI?» И я подумала: «О боже, нет! Это ужасно, это кошмар!». У Марго самые красивые ступни, такие красивые ступни танцовщицы. Она должна просто держаться за стойку и сделать это сама.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. UK & Ireland. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.
Ранее стало известно о следующих работах Греты Гервинг — она заключила контракт с Netflix и будет снимать фильмы по вселенной «Хроник Нарнии».
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