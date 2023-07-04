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Режиссёр «Барби» отказалась использовать компьютерную графику для согнутых ног Марго Робби

Режиссёр «Барби» отказалась использовать компьютерную графику для согнутых ног Марго Робби
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Постановщица фильма «Барби» Грета Гервиг присоединилась к обсуждению момента из трейлера, который вызвал споры среди фанатов.

Речь о самом начале видео, когда Марго Робби делает шаг из туфель на высоком каблуке, чтобы встать на цыпочки, как это делает оригинальная Барби.

Грета призналась, что дискуссию вели и на съёмочной площадке, но она отказалась использовать компьютерную графику, чтобы добиться эффекта идеально изогнутых пяток куклы.

Все говорили: «Вы будете полностью делать ноги в CGI?» И я подумала: «О боже, нет! Это ужасно, это кошмар!». У Марго самые красивые ступни, такие красивые ступни танцовщицы. Она должна просто держаться за стойку и сделать это сама.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. UK & Ireland. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Ранее стало известно о следующих работах Греты Гервинг — она заключила контракт с Netflix и будет снимать фильмы по вселенной «Хроник Нарнии».

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