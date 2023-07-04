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Продажи инди-хита BattleBit Remastered превысили 1,8 млн копий за две недели

Продажи инди-хита BattleBit Remastered превысили 1,8 млн копий за две недели
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Разработчики инди-игры BattleBit Remastered рассказали, что за две недели с момента официального релиза шутер купили более 1,8 млн раз.

Как рассказал один из трёх авторов игры, такой результат стал возможен благодаря упорному труду в течение нескольких лет, пока команда создавала пробные проекты и оттачивала навыки. На продажи повлияли и низкие региональные цены (690 рублей в России при 15 долларах в США).

То, где мы сейчас — результат многолетней работы. Это не просто какая-то удача. Это постоянные усилия, которые мы прикладывали в течение долгого времени.

Ранее разработчики BattleBit Remastered подробно раскрыли дальнейшие планы на игру. Они планируют бороться с читерами и добавлять новый контент.

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