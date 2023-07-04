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PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом выйдет до конца года — документы Microsoft

PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом выйдет до конца года — документы Microsoft
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Как стало известно из документов, раскрытых в ходе судебного заседания по делу Activision Blizzard против Microsoft, Sony планирует выпустить новую версию консоли PlayStation 5 уже в 2023 году.

Это будет PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом. Стоимость приставки составит $ 399 в США (судя по всему, € 450 для Европы) — столько же, за сколько сейчас продают PS5 Digital Edition.

Об этом же говорил инсайдер Том Хендерсон, который сообщал, что уже в сентябре Sony выпустит новую версию PS5 с дисководом.

Ранее в ходе судебного заседания Microsoft заявила, что проиграла консольную войну — PlayStation и Nintendo стабильно лидируют в течение многих лет, а доля игроков на Xbox среди всех геймеров составляет 21%.

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