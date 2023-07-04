PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом выйдет до конца года — документы Microsoft
Поделиться
Как стало известно из документов, раскрытых в ходе судебного заседания по делу Activision Blizzard против Microsoft, Sony планирует выпустить новую версию консоли PlayStation 5 уже в 2023 году.
Это будет PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом. Стоимость приставки составит $ 399 в США (судя по всему, € 450 для Европы) — столько же, за сколько сейчас продают PS5 Digital Edition.
Об этом же говорил инсайдер Том Хендерсон, который сообщал, что уже в сентябре Sony выпустит новую версию PS5 с дисководом.
Ранее в ходе судебного заседания Microsoft заявила, что проиграла консольную войну — PlayStation и Nintendo стабильно лидируют в течение многих лет, а доля игроков на Xbox среди всех геймеров составляет 21%.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июля 2023
-
18:59
-
18:41
-
17:56
-
17:38
-
17:20
-
16:57
-
16:23
-
15:59
-
15:49
-
15:26
-
15:26
-
14:47
-
14:02
-
13:34
-
13:03
-
12:57
-
12:31
-
12:21
-
11:45
-
11:39
-
11:10
-
10:49
-
10:38
-
10:09
-
09:24
-
09:06
-
08:13
-
07:40
-
07:22
-
06:51
-
00:41
- 3 июля 2023
-
21:18
-
20:53
-
19:53
-
19:23
Партнерский контент