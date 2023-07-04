Разработчики Fortnite показали геймплей нового ивента «Летние каникулы»

Компания Epic Games представила геймплейный тизер предстоящего события в Fortnite, получившего название «Летние каникулы».

Ивент пройдёт с 4 по 18 июля. Игрокам предстоит выполнять уникальные тематические задания, чтобы получить различные тематические награды. Среди них — эмоция «Кокосовый перекус», скин для дельтаплана «Тропическая стрекоза» и украшение на спину «Боевые пальмы».

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Кроме того, владельцы боевого пропуска третьего сезона четвертой главы Fortnite получат экипировку Тропического Мяускула.

Ранее «королевская битва» от Epic Games возглавила топ любимых игр у российских зумеров. Среди миллениалов Fortnite уступил лишь CS:GO.