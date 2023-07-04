Финал Bali Major 2023 по Dota 2 могут перенести в отель из-за дождей

Решающие матчи глобального турнира Bali Major 2023 по Dota 2 могут сыграть в отеле из-за сильного дождя на индонезийском острове. Об этом со ссылкой на свои источники рассказал стример Ярослав NS Кузнецов.

Чемпионат проходит в пятизвёздочном комплексе AYANA Estate, в котором нет крытой арены для массовых мероприятий — только небольшие площадки на открытом воздухе.

Предполагалось, что групповую стадию и первые дни плей-офф команды проведут из тренировочных комнат в отеле, а с 7 по 9 июня разыграют титул в парке Champa Garden при участии зрителей. Однако в последние дни идут сильные дожди, а прогноз на выходные не самый благоприятный.

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По словам NS, организаторы всерьёз обсуждают возможность перенести игры в отель.

Знаешь, что будет? Ты приходишь на стадион, а его нет. Начинается дождь, на тебя капает — в одной руке зонт, в другой мышка. Сказали, что если будет сильный дождь, то не будет LAN-части — там крыши нет. Я не шучу.

Ранее все три команды из России успешно преодолели групповую стадию и вышли в плей-офф Bali Major 2023.