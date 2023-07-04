Популярные игры запустили на Mac — эксперты остались довольны производительностью

Эксперты проекта Digital Foundry проверили, как работает новая утилита Game Porting Tool от Apple, которая позволяет играть в современные игры на MacBook Pro.

Специалисты отмечают, что для переноса игры с Windows на Mac не требуется особых знаний — разобраться в программе сможет любой пользователь. Game Porting Tool быстро распознаёт геймпад, проблем с задержкой ввода в играх не возникает.

Современные релизы в основном держались достойно: в Cyberpunk 2077, ремейке Dead Space и Gotham Knights частота кадров составляла от 30 FPS с редкими подтормаживаниями. А вот в Hogwarts Legacy проблем было достаточно, и повысить FPS выше 20 не удалось даже после снижения настроек графики.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.

Согласно бенчмаркам, используемый в MacBook Pro чип M1 Max по производительности сравним с видеокартой RTX 3060. Однако тесты в Cyberpunk 2077 при качестве 4K показали, что на деле M1 Max соответствует ПК с GTX 1060. С другой стороны, речь идёт о неоптимизированных под Mac играх.

В целом авторы видео остались довольны результатами тестов — в Digital Foundry считают, что новая программа от Apple позволяет комфортно проходить современные игровые релизы, не дожидаясь порта с Windows на Mac.