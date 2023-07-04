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Расписание матчей Bali Major 2023 по Dota 2 на 5 июля — где смотреть, прямые трансляции

Расписание матчей первого дня плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2
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В среду, 5 июля, в Индонезии стартует решающая стадия летнего мэйджора по Dota 2. 12 участников плей-офф Bali Major 2023 разыграют трофей и призовой фонд в размере $ 500 тыс.

В первый игровой день плей-офф по одной встрече проведут команды верхней сетки. Победители пройдут в полуфинал и гарантируют себе место в топ-6, а проигравшие уже в четверг сыграют в матчах на вылет.

Расписание игр Bali Major 2023 по Dota 2 на 5 июля:

  • 5:00. Team Liquid (Швеция) — PSG.LGD (Китай);
  • 8:45. BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 12:30. beastcoast (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 16:15. Quest Esports (Ближний Восток) — Team Aster (Китай).

Прямую трансляцию матчей на русском языке проводит студия FISSURE на Twitch. На своих каналах игры также комментируют стримеры NS, Nix и TpaBoMaH.

Напомним, если BetBoom Team выиграет завтрашнюю встречу, то гарантирует себе слот на чемпионате мира The International 2023 в США, куда уже прошли две наши команды.

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