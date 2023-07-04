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iPhone 15 будут толще iPhone 14 из-за увеличения размера батареи

iPhone 15 будут толще iPhone 14 из-за увеличения размера батареи
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Все модели линейки iPhone 15 получат улучшенные аккумуляторы относительно прошлых смартфонов Apple. Предполагается, что из-за этого увеличится как энергоёмкость, так и физические размеры устройства.

Как сообщает сайт MacRumors со ссылкой на источники в компании Foxconn, производящей часть iPhone, это коснётся базового iPhone 15, iPhone 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. В результате смартфон станет немного толще, зато будет держать энергию на 12–18% эффективнее прошлой версии.

Ранее другой портал о технологиях сообщил, в каких цветах планируется выпустить iPhone 15. Так, Apple хочет продавать зелёные и малиновые смартфоны, а также тестирует ряд других оттенков, среди которых светло-голубой и розовый.

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