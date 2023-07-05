Том Круз будет сниматься в кино ещё как минимум 20 лет
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Известный актёр Том Круз недавно дал интервью, в котором рассказал о завершении своей актёрской карьеры и франшизы «Миссия: невыполнима». По словам Круза, он в ближайшие 20 лет точно не завяжет с работой в кино.
Актёр подчеркнул, что хочет сниматься в кино, и во франшизе «Миссия: невыполнима» до того момента, пока не достигнет возраста Харрисона Форда. Сейчас ему 80 лет, а Крузу — 61 год.
Харрисон Форд — легенда. У меня есть ещё 20 лет, чтобы догнать его. Хочу снимать «Миссию невыполнима», пока не доживу до его возраста.
Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру, кроме России. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».
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