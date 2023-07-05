В следующем году Бенедикт Камбербэтч снимется в роли Доктора Стрэнджа для фильма Marvel

Актёр Бенедикт Камбербэтч во время интервью рассказал, что в следующем году у него запланированы съёмки в новом проекте киновселенной Marvel, в котором появится Доктор Стрэндж. Что это за проект, неизвестно, но наверняка какой-нибудь фильм.

В последний раз Доктор Стрэндж появлялся в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Где ещё может появиться Стрэндж, неизвестно.

Доктор Стрэндж наверняка заглянет в пятые и шестые части «Мстителей», но снимать картину вряд ли будут в следующем году. Пока что о следующем появлении персонажа можно только гадать.

Многие также логично предполагают, что речь про третью часть «Доктора Стрэнджа», но фильм до сих пор официально не анонсировали. Когда это случится, неизвестно.