Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В следующем году Бенедикт Камбербэтч снимется в роли Доктора Стрэнджа для фильма Marvel

В следующем году Бенедикт Камбербэтч снимется в роли Доктора Стрэнджа для фильма Marvel
Комментарии

Актёр Бенедикт Камбербэтч во время интервью рассказал, что в следующем году у него запланированы съёмки в новом проекте киновселенной Marvel, в котором появится Доктор Стрэндж. Что это за проект, неизвестно, но наверняка какой-нибудь фильм.

В последний раз Доктор Стрэндж появлялся в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Где ещё может появиться Стрэндж, неизвестно.

Доктор Стрэндж наверняка заглянет в пятые и шестые части «Мстителей», но снимать картину вряд ли будут в следующем году. Пока что о следующем появлении персонажа можно только гадать.

Многие также логично предполагают, что речь про третью часть «Доктора Стрэнджа», но фильм до сих пор официально не анонсировали. Когда это случится, неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023