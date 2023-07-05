Роль Женщины-невидимки в «Фантастической четвёрке» предложили Ванессе Кирби — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что после того, как Марго Робби отказались от роли Женщины-невидимки в фильме «Фантастическая четвёрка», сыграть героиню предложили актрисе Ванессе Кирби.
По словам инсайдера, Marvel Studios ожидает, что Кирби примет предложение и сыграет в фильме. Сделка ещё не завершена, но сейчас ведутся активные переговоры.
Ванесса Кирби известна благодаря своим ролям в серии фильмов «Миссия невыполнима», сериале «Корона» и фильме «Фрагменты женщины». Если актриса согласится, то для неё это будет первый опыт работы в киновселенной Marvel.
Ранее появлялась информация, что роль Мистера Фантастика предлагали Адаму Драйверу, но он запросил слишком большой гонорар, поэтому Marvel Studios стала искать другого актёра.
Релиз фильма «Фантастическая четвёрка» в США запланирован на 2 мая 2025 года.
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