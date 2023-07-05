В Нидерландах школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках
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Различные СМИ сообщили, что в Нидерландах школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. В России подобный запрет ввели ещё в прошлом году, а теперь он доберётся и до другой страны.
Согласно информации, запрет на пользование мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами на уроках связан с тем, что подобные гаджеты отвлекают их и влияют на снижение успеваемости.
Несмотря на то что мобильные телефоны тесно связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Студенты должны уметь концентрироваться, и им должна быть предоставлена возможность хорошо учиться. Научные исследования показывают, что мобильные телефоны создают помехи.
Пользоваться смартфонами можно будет только в случае надобности. Например, открыть приложение для учёбы.
Запрет будет введён в Нидерландах с 1 января 2024 года.
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