65-летний геймер уже 15 лет играет только в Call of Duty: World at War

Пользователь Reddit под ником jagrbomb рассказал, что его 65-летний тесть в течение 15 лет играет только в Call of Duty: World at War, вышедшую в 2008 году. Другие игры мужчина даже не запускал.
За всё время тестю геймера удалось набить в игре свыше 7 тыс. часов, набрать 65-й уровень, а также совершить почти 500 тыс. убийств при 294 тыс. смертей. Самая продолжительная серия убийств мужчины — 36. Результаты его игры можно увидеть на кадре ниже.
Фото: Reddit
В комментариях многие оценили тестя геймера и отметили, что для времяпрепровождения он выбрал самую достойную из всех игр, к тому же показал в ней отличную статистику.
Call of Duty: World at War — шутер от первого лица, вышедший в 2008 году. Проект получил отличные отзывы от игроков и критиков.
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