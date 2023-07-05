65-летний геймер уже 15 лет играет только в Call of Duty: World at War

Пользователь Reddit под ником jagrbomb рассказал, что его 65-летний тесть в течение 15 лет играет только в Call of Duty: World at War, вышедшую в 2008 году. Другие игры мужчина даже не запускал.

За всё время тестю геймера удалось набить в игре свыше 7 тыс. часов, набрать 65-й уровень, а также совершить почти 500 тыс. убийств при 294 тыс. смертей. Самая продолжительная серия убийств мужчины — 36. Результаты его игры можно увидеть на кадре ниже.

Фото: Reddit

В комментариях многие оценили тестя геймера и отметили, что для времяпрепровождения он выбрал самую достойную из всех игр, к тому же показал в ней отличную статистику.

Call of Duty: World at War — шутер от первого лица, вышедший в 2008 году. Проект получил отличные отзывы от игроков и критиков.