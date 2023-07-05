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BetBoom Team вышла в полуфинал Bali Major 2023 — решающая карта длилась более 100 минут

BetBoom Team вышла в полуфинал Bali Major 2023 — решающая карта длилась более 100 минут
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Российская команда BetBoom Team победила Tundra Esports из Европы в первом раунде верхней сетки Bali Major 2023.

Первый сет получилось выиграть за 35 минут, но вторая карта стала одной из самых продолжительных в истории соревновательной Dota 2 — Tundra признала поражение спустя 104 минуты.

Dota 2. Bali Major 2023. 1/4 финала (верхняя сетка)
05 июля 2023, среда. 08:45 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Tundra Esports

Таким образом, BetBoom Team впервые в истории клуба сыграет в полуфинале верхней сетки. Соперником российского коллектива станет шведский ростер Team Liquid, который ранее переиграл PSG.LGD из Китая (2:1).

Bali Major 2023 — третий и последний глобальный турнир основного сезона по Dota 2. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые баллы, необходимые для выхода на чемпионат мира The International 2023 в Сиэтле.

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