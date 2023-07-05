Для озвучки Star Wars Jedi: Survivor собрано 1,35 млн рублей — работа начнётся в июле
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Команда GamesVoice объявила, что сбор средств на русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor преодолел отметку в 1,35 млн рублей. Это значит, что авторы озвучат в том числе всех второстепенных персонажей и массовку. Однако для дубляжа абсолютно всех персонажей в игре, включая противников, команде необходимо собрать полную сумму — 1,8 млн рублей.
Кроме того, GamesVoice заявила, что до конца июля начнёт полноценную работу над записей реплик.
Пора совершить последний рывок — покорить планку 1,8 млн рублей, чтобы нам не пришлось искать компромиссы при подборе актёров, а на великом и могучем заговорили в том числе и враги. Боестолкновения ждут вас на всех отрезках приключения Кэла Кестиса, и лишь полная локализация обеспечит должное погружение. Сейчас мы готовим тексты для озвучки основного сюжета. Несмотря на то что это весьма трудоёмкая работа (как минимум в кат-сценах реплики нужно уложить в губы), мы планируем начать записи уже в этом месяце.
Русскую озвучку для Star Wars Jedi: Survivor анонсировали в день выхода игры — 28 апреля. В GamesVoice отмечают, что постараются вернуть все привычные голоса из дубляжа первой части, включая Михаила Мартьянова, который озвучивал главного героя Кэла Кестиса.
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