Создатели «Инстаграма»* запустили веб-версию Threads — аналога «Твиттера»

5 июля компания Meta* запустила веб-версию Threads — своего аналога «Твиттера». Доступ к сайту уже предоставили некоторым знаменитостям, включая онлайн-кинотеатр Netflix и Марка Цукерберга.
Аккаунт Netflix в Threads
Фото: Meta*
Пока что в Threads доступен базовый функционал: некоторые пользователи могут публиковать посты, прикрепляя к ним картинки и видео. У профилей тем временем уже можно увидеть число подписчиков и дату публикации материалов. Кроме того, в веб-версии есть тёмная тема — для этого нужно нажать на логотип в верхней части экрана.
Полноценный запуск Threads назначен на 6 июля. Пользователям будет предоставлена возможность следить за интересующими их людьми и единомышленниками, взаимодействовать с ними, а также делиться своими идеями, мнением и творчеством. Почти так же, как это работает и в «Твиттере».
* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.
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