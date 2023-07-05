Большой анонс футсима EA Sports FC 24 состоится 13 июля — инсайдеры

Как сообщает авторитетный датамайнер Aggiornamenti Lumia, в базе данных Xbox Store появилось упоминание закрытой беты EA Sports FC 24 — нового футбольного симулятора, который придёт на замену серии FIFA. Как и всегда, закрытое тестирование пройдёт в середине июля, однако точных сроков здесь нет.

Инсайдеры из портала FUTZone сообщают, что полноценный анонс EA Sports FC 24 состоится уже 13 июля. Разработчики якобы покажут первый трейлер игры и раскроют первые детали, открыв в этот же день предзаказы. Это совпадает с информацией от самой EA, которая обещала поделиться всеми подробностями в июле.

Релиз EA Sports FC 24 на ПК и консолях должен состояться по расписанию — в конце сентября. В этом году EA обещает удивить геймеров со всего мира.