В Австралии подали жалобу на баннер Diablo 4 из-за чувств верующих и пандемии

В начале июля в Австралийскую комиссию по стандартам рекламы поступила анонимная жалоба на баннер Diablo 4, расположенный в Мельбурне. Его повесили туда перед релизом игры в начале лета, однако лишь совсем недавно на него обратил внимание некий местный житель.

В своей жалобе он сообщил, что изображение дьявола Лилит оскорбляет его как христианина и способствует распространению сатанизма. Он заявил, что после взгляда на этот баннер его дети начали видеть ночные кошмары, а надпись «Добро пожаловать в ад, Мельбурн» лишний раз напомнила ему об ужасных временах пандемии в 2020 году.

Этот баннер внушает страх не только детям, но и взрослым людям. Изображение навевает воспоминания о том аде, через который мы прошли во время локдауна в Мельбурне. Такие формулировки совершенно необязательны, чтобы донести информацию о выходе игры.

Австралийская комиссия уже провела расследование и пришла к выводу, что баннер не нарушает никаких законов о рекламе, не пропагандирует сатанизм и не оскорбляет чувства верующих. В ведомстве отметили, что у баннера куда больше сходств с Малифисентой из фильмов Disney, чем с чем-то потусторонним.