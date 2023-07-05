Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Предзагрузка «Человека-паука 2» стартует за неделю до выхода игры

Предзагрузка «Человека-паука 2» стартует за неделю до выхода игры
Комментарии

В магазине PlayStation Store появилась информация о дате предзагрузки «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Судя по всему, она доступна только тем пользователям, которые предзаказали игру. Будущий эксклюзив PS5 можно будет скачать уже 13 октября в 16:00 мск — ровно за неделю до выхода проекта в свет.

Фото: twistedvoxel

Точный размер игры пока неизвестен, однако, учитывая тенденции последних игр Sony, проект наверняка займёт около 100 ГБ на SSD консоли. Более точными данными разработчики наверняка поделятся ближе к релизу.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PlayStation 5. Проект получил полную поддержку русского языка, включая даже озвучку. К своим ролям наверняка вернутся актёры, озвучившие персонажей в первой части.

Покупаем игру в России:
Как купить «Человека-паука 2» в России на PS5
Как купить «Человека-паука 2» в России на PS5
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023