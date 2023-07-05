Русская озвучка для A Plague Tale: Requiem выйдет 21 июля — первый трейлер дубляжа

Студия GamesVoice объявила о завершении основной работы над русской озвучкой A Plague Tale: Requiem. Авторы выпустили большой ролик с демонстрацией дубляжа и заявили, что он выйдет для игры уже 21 июля и будет распространяться полностью бесплатно.
Видео доступно на YouTube-канале GamesVOice. Права на видео принадлежат GamesVoice и Focus Entertainment.
Создатели также назвали российских актёров дубляжа, которые приняли участие в работе над игрой. Так, Владимир Зайцев (голос Роберта Дауни-младшего) сыграл роль Виктора де Арле, Владислав Копп (голос Эскеля из «Ведьмака 3» перевоплотился в магистра Водэна, а Алексей Колган (голос Шрека) исполнил роль работорговца Мило.
A Plague Tale: Requiem вышла 17 октября 2022 года и стала одной из самых высокооценённых игр года. Критики и геймеры особенно отмечали графику, сюжет и невероятное количество крыс на экране.
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