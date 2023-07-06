Роберт Дауни-младший, похоже, появился на съёмках новой части «Капитана Америка»

Фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир» может оказаться куда интереснее, чем многие предполагали. По крайней мере, по сети гуляет информация, будто бы съёмки фильма посетил сам Роберт Дауни-младший, который играл в киновселенной Marvel Железного человека.

Данные предоставил мужчина по имени Навар Шора, который утверждает, что съёмки ленты проходили рядом с Белым домом в окрестностях его рабочего офиса. У Навара завязался разговор с охранником на съёмочной площадке ленты и тот рассказал про Дауни-младшего.

Они снимают нового «Капитана Америка» в окрестностях Белого дома, рядом с моим офисом. Я был на прогулке, когда заметил всё освещение и оборудование и, наконец, спросил об этом одного из сотрудников службы безопасности. Он был таким разговорчивым и милым. Он сказал, что Роберт Дауни-младший был там прошлой ночью, и они катались на всевозможных суперкарах. Мы хорошо поговорили и немного посмеялись.

Скорее всего, Железный человек не появится в картине, а Роберт Дауни-младший мог по своей инициативе посетить съёмки картины ради интереса. К тому же охранник вполне мог перепутать актёра с кем-нибудь другим.

Во всяком случае было бы странно увидеть возвращение персонажа не, скажем, в пятых «Мстителях», а в новой части «Капитана Америка».

Фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет в прокат 26 июля 2024 года.