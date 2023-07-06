«Мне повезло, что она со мной»: Том Холланд — об отношениях с Зендеей
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Актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах Marvel Studios, в подкасте Wondery Smartless рассказал о своих романтических отношениях с актрисой Зендеей. Холланд очень рад, что в его жизни есть подобный человек.
По словам Холланда, он счастлив в отношениях и чувствует любовь, которую дарит ему Зендея.
Мне повезло, что в моей жизни есть кто-то вроде Зендеи. Интересно быть в романтических отношениях с кем-то, кто находится в одной лодке с тобой. Ты можешь поделиться своим опытом и чем-то подобным, а это на вес золота.
Также актёр отметил, что Зендея присылает ему в социальные сети очень много мемов, а он банально не успевает за ними.
Том Холланд и Зендея познакомились на съёмках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2017 году. Актёры вступили в отношения только в 2021 году, а всё это время просто были коллегами.
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