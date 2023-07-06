Продолжение взрослой комедии «Полный расколбас» шокирует зрителей

В недавнем интервью Сет Роген, один из создателей мультфильма «Полный расколбас», рассказал, что продолжение проекта будет намного удивительнее, чем оригинал. Оно, по словам Рогена, шокирует всех.

По словам Рогена, сиквел сможет удивить и шокировать зрителей, поскольку под сильнейшим впечатлением остались даже актёры, работавшие над проектом.

Вы все должны просто начать обдумывать это прямо сейчас. Вероятно, вам придётся много говорить об этом. Есть одна конкретная сцена, которую специально показывали для пиарщиков Amazon. Мультфильм будет невероятно шокирующим.

Первая часть «Полного расколбаса» вышла в 2016 году и была принята смешанно — во многом из-за слишком откровенного юмора и бранных слов, которые не вписывались в диалоги.

Продолжение получило название Sausage Party: Foodtopia — это будет мультсериал из восьми эпизодов, который выйдет в 2024 году.