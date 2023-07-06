Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я всегда мечтал жить в США»: Александр Невский отпраздновал День независимости

«Я всегда мечтал жить в США»: Александр Невский отпраздновал День независимости
Комментарии

Известный российский актёр и продюсер Александр Невский опубликовал в социальных сетях пост, в котором высказался про жизнь в США и поздравил всех с Днём независимости, который отмечается в Америке 4 июля.

По словам Невского, он всегда мечтал жить в США, а День независимости он встречает уже пятый раз. Актёр в очередной раз назвал Америку самой лучшей, сильной и свободной страной в мире. Он гордится, что живёт в ней.

Я всегда мечтал жить в Соединённых Штатах Америки — в самой лучшей, свободной и сильной стране в мире. Уже пятый раз я встречаю День Независимости в качестве гражданина США и горжусь этим! Happy Independence Day!

Также Александр опубликовал фото, на котором можно увидеть Невского с флагом США на шее.

Фото: Соцсети Александр Невского

Собрали в одном материале все интересные факты про Невского
Интересные факты про Александра Невского: герой мемов, друг Шварценеггера и легенда кино
Интересные факты про Александра Невского: герой мемов, друг Шварценеггера и легенда кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023