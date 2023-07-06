«Я всегда мечтал жить в США»: Александр Невский отпраздновал День независимости

Известный российский актёр и продюсер Александр Невский опубликовал в социальных сетях пост, в котором высказался про жизнь в США и поздравил всех с Днём независимости, который отмечается в Америке 4 июля.

По словам Невского, он всегда мечтал жить в США, а День независимости он встречает уже пятый раз. Актёр в очередной раз назвал Америку самой лучшей, сильной и свободной страной в мире. Он гордится, что живёт в ней.

Я всегда мечтал жить в Соединённых Штатах Америки — в самой лучшей, свободной и сильной стране в мире. Уже пятый раз я встречаю День Независимости в качестве гражданина США и горжусь этим! Happy Independence Day!

Также Александр опубликовал фото, на котором можно увидеть Невского с флагом США на шее.