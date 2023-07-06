Соцсеть Threads от создателей «Инстаграма»* работает и в России
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Сегодня запустилось приложение Threads от создателей «Инстаграма»*. Это некий аналог «Твиттера», только от компании Meta*. По информации ТАСС, блокировать работу Threads в России пока не будут.
По словам Роскомнадзора, пока соцсеть соблюдает требования законодательства, её работа не будет запрещена. Но в обратном случае доступ заблокируют.
Как сообщили ТАСС ранее в Роскомнадзоре, Threads сможет работать на территории России при условии соблюдения требований законодательства.
Судя по всему, пока в соцсети не появятся публикации, нарушающие законодательство России, она не будет запрещена в России.
* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.
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