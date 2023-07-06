В России скоро вырастут цены на электронику из-за роста курса доллара и евро

Издание «Коммерсантъ» ознакомилось с несколькими письмами, которые на этой неделе производители бытовой техники и электроники начали отправлять дистрибуторам. В них говорится о повышении закупочных цен в связи с изменением курсов иностранных валют — курс доллара и евро продолжают расти.
В середине апреля сети магазинов уже получали аналогичные письма от производителей электроники. Тогда компании также на фоне подорожания валюты подняли закупочные цены на 8–10%. Сейчас речь идет о повышении в 10–15%. Среди производителей, заявивших о росте цен, — Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit и другие), группа «СEБ-Восток (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex и другие.
Рост себестоимости из-за нестабильности курса валют отразится на всей бытовой технике и электронике, сообщает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, подавляющее большинство поставок импорта техники в РФ оплачивается в иностранной валюте.
Больше всего рост цен повлияет на продукцию, которая не производится в РФ: смартфоны, ноутбуки и планшеты. Первого повышения цен стоит ожидать уже в середине июля, а бытовая техника наверняка подорожает ближе к августу.
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