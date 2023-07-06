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Умер геймдизайнер Эмиль Морель — он работал над Rayman Legends и Beyond Good & Evil 2

Умер геймдизайнер Эмиль Морель — он работал над Rayman Legends и Beyond Good & Evil 2
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Издание IGN обратило внимание, что в сервисе LinkedIn появились сообщения о смерти геймдизайнера Эмиля Мореля из cтудии Ubisoft Montpellier. Мужчине было 40 лет.

Причины смерти не называются. Более того, даже сама Ubisoft никак не комментировала смерть Мореля. Возможно, подробности появятся позже.

Любимый коллега на протяжении более десяти лет в Ubisoft Montpellier, мы смеялись и плакали в хорошие и плохие времена и вместе выпустили много отличных игр. Эмиль очень гордился Beyond Good & Evil 2 и своими коллегами. Нам будет очень его не хватать.

Морель работал в Ubisoft с 2009 года над различными проектами. В последние годы он трудился над Beyond Good & Evil 2 на должности помощника творческого директора.

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