Соцсетью Threads от создателей «Инстаграма»* уже пользуются более 10 млн человек

Утром 6 июля компания Meta* запустила Threads — аналог «Твиттера», который разработали создатели «Инстаграма»*. Судя по данным от Марка Цукерберга, запуск оказался более чем успешным — за первые семь часов в приложении зарегистрировалось более 10 млн человек.
Интересно, что темп регистраций со временем только увеличивался: так, за первые четыре часа к Threads присоединились 5 млн человек.
Сообщения об аудитории Threads от Марка Цукерберга
Фото: Threads
Сразу после запуска Цукерберг опубликовал свой первый пост в «Твиттере» за последние 11 лет. В нём он приложил мем с двумя Человеками-пауками, которые указывают друг на друга. Судя по всему, таким образом бизнесмен подшутил над Илоном Маском, который сейчас владеет «Твиттером».
Фото: Twitter
Приложение Threads доступно в том числе и в России. Его можно скачать как в App Store, так и в Google Play. Пока в сервисе доступен лишь базовый функционал.
* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.
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