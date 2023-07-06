Авторы «Миссии: невыполнима 7» построили настоящий поезд для съёмок сцены без спецэффектов

Создатели фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» выпустили новое видео, посвящённое съёмкам сцены драки на движущемся поезде. Режиссёр картины Кристофер Маккуорри и исполнитель главной роли Том Круз рассказали, с какими трудностями они столкнулись, попытавшись снять эпизод без использования компьютерной графики.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures
У съёмочной команды сразу же возникли проблемы со съёмкой сцены — в Норвегии не оказалось лишних поездов, которые можно было бы уничтожить. Поэтому авторам пришлось создать целый состав самостоятельно, снять эпичную драку на движущемся поезде, после чего заснять его падение с огромной высоты в пропасть с единственной попытки.
Нам пришлось построить целый состав, ведь мы хотели его разрушить. Снять его без спецэффектов было очень сложно, ведь нам пришлось не только создать поезд, но и спроектировать все вагоны таким образом, чтобы они функционировали на железнодорожном полотне. Никто в мире не уделяет столько внимания практическим эффектам на таком уровне.
Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».
- 6 июля 2023
-
16:50
-
16:31
-
16:03
-
15:25
-
14:55
-
14:31
-
13:57
-
13:24
-
12:54
-
12:22
-
11:58
-
11:44
-
11:17
-
10:58
-
10:37
-
10:21
-
09:54
-
09:10
-
08:42
-
08:02
-
07:35
-
07:10
-
06:37
-
00:12
- 5 июля 2023
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:05
-
19:46
-
19:20
-
18:54
-
18:22
-
17:56