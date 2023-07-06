Авторы «Миссии: невыполнима 7» построили настоящий поезд для съёмок сцены без спецэффектов

Создатели фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» выпустили новое видео, посвящённое съёмкам сцены драки на движущемся поезде. Режиссёр картины Кристофер Маккуорри и исполнитель главной роли Том Круз рассказали, с какими трудностями они столкнулись, попытавшись снять эпизод без использования компьютерной графики.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures

У съёмочной команды сразу же возникли проблемы со съёмкой сцены — в Норвегии не оказалось лишних поездов, которые можно было бы уничтожить. Поэтому авторам пришлось создать целый состав самостоятельно, снять эпичную драку на движущемся поезде, после чего заснять его падение с огромной высоты в пропасть с единственной попытки.

Нам пришлось построить целый состав, ведь мы хотели его разрушить. Снять его без спецэффектов было очень сложно, ведь нам пришлось не только создать поезд, но и спроектировать все вагоны таким образом, чтобы они функционировали на железнодорожном полотне. Никто в мире не уделяет столько внимания практическим эффектам на таком уровне.

Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».