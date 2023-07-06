Baldur's Gate 3 на ПК получит поддержку геймпада с релиза

Совсем скоро состоится релиз Baldur's Gate 3 — новой игры студии Larian, создателей Divinity: Original Sin. Проект доберётся до ПК на месяц раньше, чем на PS5, поэтому пользователи гадали, будет ли на релизе игры поддержка контроллера.

Пользователь Reddit под ником TheMostHatedCritic опубликовал скриншот из переписки с поддержкой, где сотрудник компании официально подтвердил поддержку геймпада со дня релиза. Это значит, что даже на ПК пользователи смогут насладиться изометрической RPG с помощью контроллера, а не только клавиатуры с мышкой.

Официальная поддержка геймпада на релизе также может означать, что Baldur's Gate 3 также получит поддержку Steam Deck. Возможно, об этом студия объявит официально уже на релизе 3 августа, когда игра выйдет на ПК. До PlayStation 5 проект доберётся 6 сентября.