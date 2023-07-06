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Вышел первый трейлер фильма «Боб Марли: Одна любовь» о знаменитом регги-музыканте

Вышел первый трейлер фильма «Боб Марли: Одна любовь» о знаменитом регги-музыканте
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Кинокомпания Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма Bob Marley: One Love («Боб Марли: Одна любовь»). Картина посвящена жизни одного из самых влиятельных регги-музыкантов в мире. Премьера фильма состоится 12 января 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures

Байопик расскажет в первую очередь о ранних годах музыканта, его личных отношениях с семьёй и близкими. Кроме того, авторы затронут тему его общественной деятельности.

Главную роль в фильме исполнил Кингсли Бен-Адир, известный про фильму «Меч короля Артура». Вместе с ним в ленте снялись Джеймс Нортон («Один на один»), Майкл Гандольфини («По наклонной») и Лашана Линч («Не время умирать»). Режиссёром фильма выступил Рейнальдо Маркус Грин — постановщик «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом.

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Фото: Paramount Pictures

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