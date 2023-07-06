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«Мятежная луна» может стать новой киновселенной режиссёра Зака Снайдера

«Мятежная луна» может стать новой киновселенной режиссёра Зака Снайдера
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Режиссёр Зак Снайдер дал небольшое интервью изданию Empire, в котором рассказал о своём будущем фильме «Мятежная луна». По словам постановщика, он изначально задумывал научно-фантастическую ленту как часть некой вселенной и продюсеры Netflix поддержали его в этом плане.

Когда я представил «Мятежную луну» Netflix, им был нужен масштаб. Они спросили у меня: «Ну, насколько большой будет вселенная? Сколько фильмов ты хочешь снять?» Они заставили меня ответить: «Хорошо, при желании мы сможем вонзиться зубами очень глубоко, так и не достигнув дна».

Ещё до премьеры первой «Мятежной луны» Netflix объявил о создании продолжения и даже разработке видеоигры. Сейчас Зак Снайдер уже обсуждает и другие идеи по вселенной, включая создание сериала.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие. Картина выйдет 22 декабря на Netflix.

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